Жители Фарерских островов по ошибке убили 53 кита

Жители Фарерских островов убили 53 кита вместо того, чтобы пометить их геолокационными датчиками, передает РЕН ТВ со ссылкой на эфир DR, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Китов должны были посчитать и пометить специальными устройствами для отслеживания. Однако, из-за нехватки персонала, который мог бы это сделать, китов не стали отпускать и предпочли убить. Специалисты думали, что стая состоит из 10-15 особей, однако после стало известно, что по ошибке уничтожены 53 кита.

Крупнейшая охота на дельфинов в истории Фарерских островов произошла в воскресенье, 12 сентября. Были убиты 1428 особей атлантического белобокого дельфина. Охотники загнали стаю дельфинов в фьорд с помощью скоростных катеров и гидроциклов. Они ошиблись с расчетами и думали, что в стае всего лишь 200 дельфинов. В итоге погибли почти 1,5 тысячи особей. Как рассказали местные, смерть дельфинов оказалась бесполезной - люди получили слишком много мяса и теперь не знают, что с ним делать.