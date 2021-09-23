НАТО предрекли раскол из-за появления альянса AUKUS

Соглашение США, Австралии и Великобритании о создании военного альянса (AUKUS) приведет к росту напряженности и расколу внутри НАТО. Таким мнением в беседе с "Lenta.ru" поделился итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани, передает Day.Az.

Эксперт подчеркнул, что расторжение Австралией договора с Францией о поставках подлодок стало четким сигналом для всего Запада: англосаксы хотят закрепиться в статусе мирового гегемона. Грациани предположил, что США и страны Британского содружества могут избрать стратегию по созданию своего рода "англо-американского пространства". В первую очередь она затронет сферу наращивания наступательных вооружений: англосаксонские страны будут отдавать предпочтение закупкам оружия друг у друга, отказываясь от сотрудничества с другими странами-поставщиками - как, в данном конкретном случае, с Францией.

"Такой подход, вероятно, негативно скажется на НАТО. Учитывая растущий интерес ЕС к созданию централизованной общеевропейской оборонительной системы, это также отразится на дипломатических и экономических отношениях между странами-членами западного блока", - предрек политолог.