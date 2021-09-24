«Талибан» призвал Россию помочь со снятием санкций ООН

Россия могла бы стать посредником между ООН и Афганистаном в вопросе снижения санкционного давления, а также помочь в восстановлении страны.

Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана (состоит из представителей "Талибана") Забиулла Муджахид.

"Она (Россия) может быть новым посредником между нами и ООН, в том числе в вопросе снижения уровня санкционного давления, и мы просим ее содействия в мирном урегулировании в регионе и в Афганистане в частности, а также в процессе восстановления нашей страны", - сказал Муджахид.

По словам замминистра, новое правительство Афганистана рассчитывает на ощутимые положительные результаты для Кабула на предстоящих заседаниях Совбеза ООН.

Как ранее сообщил агентству постпред России при всемирной организации Василий Небензя, сейчас не обсуждается снятие ограничительных мер СБ ООН. Однако, по его словам, этот вопрос рано или поздно все равно придется решать, но "не с наскока". Более насущная проблема в сложившейся ситуации - это гуманитарная помощь Афганистану, подчеркнул российский дипломат.