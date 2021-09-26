Британию призвали отказаться от газа

На фоне резкого роста цен на природный газ крупнейшие предприятия Великобритании обратились к правительству с просьбой отказаться от него. Представители британских гигантов направили в администрацию Соединенного Королевства коллективное письмо, в котором призвали к 2035 году исключить газ из национальной энергосистемы, сообщает телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Среди 13 подписавших документ компаний - британское подразделение Nestle, телекоммуникационная компания BT и водопроводная компания Thames Water. В тексте письма они утверждают, что "Великобритании пора объявить о прекращении использования газового топлива" и запретить генерацию энергии без улавливающих выбросы установок. Представители компаний просят, чтобы страна снова подала пример всему миру в отказе от вредного для планеты топлива - Соединенное Королевство раньше всех стало закрывать угольные электростанции, а оставшиеся обязало компенсировать эмиссии углерода.

С весны цены на газ выросли в четыре раза. В середине сентября октябрьские фьючерсы приблизились к рекордной отметке в тысячу долларов - 15 сентября на лондонской бирже ICE газ торговался по 964 доллара за тысячу кубометров. Чтобы избежать повторного газового кризиса, представитель Всепартийной парламентской экологической группы Энтони Браун предложил больше инвестировать в низкоуглеродные технологии. В письме к британскому правительству представители компании указали, что для перехода на "чистую" энергию к 2035 году потребуется ежегодно инвестировать в ветряные и солнечные проекты 19,1 миллиарда долларов. При этом такие вложения окажутся более экономически эффективными - население будет меньше платить по счетам и не придется зависеть от импортной электроэнергии.

По данным правительственного комитета по изменению климата, газ в настоящее время покрывает около 40 процентов потребности Великобритании в электроэнергии. Эксперты предполагают, что от него можно вполне реально отказаться в предложенные в письме сроки. К тому же население Великобритании поддерживает переход на безопасную для планеты электроэнергию. Новый опрос аналитической компании YouGov по заказу экологической организации Ember показал, что две трети взрослых британцев одобряют стремление сделать национальную энергосистему на 100 процентов зависящей от чистой энергии.

Пока что Великобритания не может полностью положиться на возобновляемую энергетику. Безветренная погода мешает получать достаточно энергии с ветряных электростанций, а альтернативных и невредных мощностей в стране практически нет. Чтобы не оставить страну без света, в начале сентября властям пришлось запустить одну из двух оставшихся в стране угольных электростанций. Однако, по мнению экспертов, будущее стабильной подачи энергии в Великобритании - за АЭС.