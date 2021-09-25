Финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу вернулась в Китай

Самолет с финансовым директором китайской корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу на борту в субботу вечером успешно приземлился в международном аэропорту Баоань города Шэньчжэнь на юге КНР.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Мэн Ваньчжоу прибыла из Канады специальным чартерным рейсом. После пограничного контроля и всех формальностей ей придется сдать тест на коронавирус и пройти трехнедельный карантин. Трансляция приземления авиалайнера велась в прямом эфире.