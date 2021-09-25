Шутка Байдена разозлила американцев

Президент США Джо Байден в шутку сравнил американскую прессу с индийской, чем вызвал шквал критики в свой адрес со стороны американцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом пятницу в Белом доме состоялась встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и Байдена. Перед тем как пригласить в Овальный кабинет репортеров, президент Соединенных Штатов отметил, что индийская пресса ведет себя гораздо лучше американской, и предупредил Моди, что местные журналисты не будут задавать "вопросы по существу". Он также предложил Моди не отвечать американским корреспондентам. Видеозапись со словами Байдена опубликована в Twitter-аккаунте Национального комитета Республиканской партии США.

Критика в адрес американских СМИ возмутила пользователей новостного портала Fox News.

"Опять он ругает свою же страну, президентом которой является. Почему каждый президент-демократ считает, что он должен преклоняться перед другими странами и критиковать американцев?" - отметил один из пользователей.

"Говорит, как настоящий диктатор", - написал еще один комментатор.

Многие увидели в словах президента покушение на свободу слова в Америке.

"Его высказывания показывают, что он хочет контролировать нас", - заявил один из читателей Fox News.

"Белый дом хочет иметь такую же прессу, как у Китая и Северной Кореи, и он близок к этому", - высказался другой пользователь.

Американцы критиковали Байдена за то, что он отказывается отвечать на острые вопросы журналистов.

"Благодаря жесткой прессе в США мы знаем, какое мороженое любит Джо, это был последний вопрос, на который он решился ответить", - добавил один из комментаторов.

"Пресса не видит, к чему клонит Байден, потому что его всегда клонит в противоположную сторону от места, где он только что напортачил", - заключил другой.

Американские журналисты также раскритиковали слова главы Белого дома в социальных сетях.

"Я решила, что это сказал Моди, но нет, это американский президент", - написала в твиттере журналистка The New York Times.

Это не первый раз, когда у Байдена происходили конфликты с представителями СМИ. В конце августа во время пресс-конференции он отказался отвечать на вопрос об Афганистане. Услышав неудобный вопрос, президент прервал беседу с репортерами, хлопнул ладонью по трибуне и направился к выходу, однако пошел не в ту сторону и некоторое время блуждал в конференц-зале.