Камера сняла мощный взрыв под Тюменью

Мощный взрыв произошел в Ярковском районе Тюменской области. Очевидец сообщил об этом в соцсетях в субботу, 25 сентября, публикуя видео с места происшествия, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По предварительным данным, взрыв произошел в селе Новоалександровка. Там загорелись два сарая и дровенник (пристройка к дому). Огонь полыхал весьма ярко.