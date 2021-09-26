https://news.day.az/world/1384102.html Камера сняла мощный взрыв под Тюменью - ВИДЕО
Камера сняла мощный взрыв под Тюменью - ВИДЕО
Мощный взрыв произошел в Ярковском районе Тюменской области. Очевидец сообщил об этом в соцсетях в субботу, 25 сентября, публикуя видео с места происшествия, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По предварительным данным, взрыв произошел в селе Новоалександровка. Там загорелись два сарая и дровенник (пристройка к дому). Огонь полыхал весьма ярко.
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