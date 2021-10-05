Пришедший в сознание пермский стрелок общается с помощью записок

Пришедший в сознание 18-летний Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском университете, общается с помощью записок, так как не может говорить из-за трахеостомы в горле. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стрелявший находится в стабильно тяжелом состоянии и ждет перевода из реанимации в обычную палату. По предварительным данным, оттуда его могут доставить в СИЗО "Матросская Тишина" в Москве.

18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете утром 20 сентября. Он вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. В результате произошедшего погибли шесть человек.

Стрелявшего обезвредил случайно оказавшийся на месте происшествия лейтенант полиции Константин Калинин. Бекмансурова госпитализировали в тяжелом состоянии, впоследствии ему ампутировали ногу и подключили к аппарату ИВЛ.

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом"). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.