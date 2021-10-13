Россия и ЕС провели встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации

Россия и ЕС провели очередную встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от ковида. Будет проведена серия консультаций для согласования основных параметров по признанию документов, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минздрава РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Продолжается переговорный процесс по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации между Россией и Евросоюзом. Состоялась очередная рабочая встреча в виртуальном формате представителей Минздрава России и Евросоюза. В ходе встречи стороны наметили ближайшие совместные шаги: будет проведена серия экспертных консультаций для согласования основных правовых и технических параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации", - говорится в сообщении.