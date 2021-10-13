https://news.day.az/world/1391165.html Море огня: лава из вулкана Ла Пальма двинулась к новым жилым районам - ВИДЕО
Море огня: лава из вулкана Ла Пальма двинулась к новым жилым районам - ВИДЕО
Лава из канарского вулкана на острове Ла Пальма устремилась к новым районам.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, cудя по последним кадрам, в эти минуты потоки движутся к северо-западу от основного склона. На пути у раскаленной магмы - жилые дома.
Накануне из этих районов срочно эвакуировали почти тысячу человек. Люди в спешке брали с собой самые необходимые вещи и документы.
Вулкан с каждым днем становится все агрессивнее.
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