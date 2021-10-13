Семейство гуляющих возле завода в России медведей сняли на камеру

Жители Заринска Алтайского края днем, 13 октября, заметили семейство медведей, прогуливающихся возле завода. Очевидцы сняли животных на видео, после чего разместили ролик в Сети, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах заметно, как по улице бежит медведь, а перепуганные работники предприятия пытаются спрятаться.

Как пишут пользователи соцсетей, в город забрела медведица с медвежатами. По предварительным данным, семейство уже пытаются поймать, чтобы вывезти в лес.