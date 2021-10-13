Мать с бензопилой: нижегородцы жалуются на агрессивную соседку

В Нижегородской области жителям одного из поселков приходится очень нелегко из-за агрессивной соседки, которую не устраивает все, что делают другие. Свою правоту многодетная мать, которая, к слову, уже была судима, отстаивает очень агрессивно, и чуть ли не каждый день. Приняв на грудь горячительного, хватается за доски, камни, бензопилу и начинает крушить все, что возникает у на ее пути - будь то чужие припаркованные машины у ее дома или забор, который, по ее мнению, стоит не там. Полицейские уже проводят проверку. Как беспокойная женщина пытается установить свои порядки, узнали журналисты РЕН ТВ, передает Day.Az.

Рев бензопилы, перепуганная собака и падающий на глазах забор. Шокированные хозяева участка засняли на видео, как у них в ограде проделывают огромную дыру. На этих кадрах бензопилой лихо орудует Ольга Саксина. Выпив, видимо, для храбрости, пошла в атаку на соседей. От греха подальше люди закрылись в доме.

Похожие скандалы с буйной соседкой происходят здесь чуть ли не каждый день. Скандалистке все время кто-то и что-то мешает. К примеру, соседский забор якобы стоит на ее участке.

"Она сказала, что вы не имеете права здесь ставить забор, распилила вот эту доску здесь с листом железа. И сказала, что забор должна ставить администрация", - рассказала местная жительница Светлана.

Забор, как выясняется, по документам стоит там, где и должен стоять. Никакого захвата территории нет. Вот только Саксина так не считает. И говорит, будет добиваться справедливости любой ценой.

"Я не дам, я буду бороться, и назад пути не будет - это мой огород", - заявила она.

Ольга - женщина в округе известная: многодетная мать, отъявленная скандалистка, неоднократно судимая. Сколько автомобилей испортила хулиганка, говорят, и не сосчитать. Ей все не нравится - то поставят не там, то заводят громко.

Повреждение чужого имущества - забора, машин - сотрудники полиции фиксировали неоднократно. С буйной гражданкой проводили разъяснительные беседы. И даже выписали штраф в несколько сотен рублей.

"Поступило несколько заявлений от соседей на противоправные действия одной местной жительницы. Гражданка привлечена к административной ответственности, по другим проводятся проверки", - сообщила сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Нижегородской области Елена Мартынова.

К более серьезной ответственности за эти мелкие пакости сельскую хулиганку привлечь вряд ли получится. Сколько ни ходили по разным кабинетам пострадавшие, везде получали отказ. Ведь ничего страшного Саксина пока не совершила. Советы везде давали похожие - или смириться, или просто переехать подальше.