В Москве прогремел мощный взрыв

Днем в пятницу на юге Москвы произошел взрыв газовой подстанции.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Как сообщают очевидцы, ЧП случилось на объекте, расположенном на улице Грина в Северном Бутове.

По имеющимся данным, огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили. Информация о пострадавших не поступала.

Подробности уточняются.