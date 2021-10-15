https://news.day.az/world/1392148.html В Москве прогремел мощный взрыв - ВИДЕО
В Москве прогремел мощный взрыв - ВИДЕО
Днем в пятницу на юге Москвы произошел взрыв газовой подстанции.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Как сообщают очевидцы, ЧП случилось на объекте, расположенном на улице Грина в Северном Бутове.
По имеющимся данным, огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили. Информация о пострадавших не поступала.
Подробности уточняются.
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