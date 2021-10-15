Талибы подтвердили участие во встрече в московском формате по Афганистану

Радикальное движение "Талибан" подтвердило свое участие в консультациях по Афганистану в московском формате, которые запланированы на 20 октября, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Высокопоставленная делегация "Исламского эмирата Афганистан" (используемое талибами название государства - прим. ТАСС) посетит Москву с официальным визитом по приглашению российского руководства", - написал в пятницу на своей странице в Twitter представитель радикалов Альханафи Вардак.

Как уточнил в этой же социальной сети назначенный талибами пресс-секретарь афганского внешнеполитического ведомства Абдул Кахар Балхи, делегацию "Талибана" на переговорах в Москве возглавит заместитель председателя временного правительства Афганистана мавлави Абдул Салам Ханафи.