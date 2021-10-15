В Бразилии появился огромный арт-объект из пепла сгоревших деревьев

В крупном южноамериканском городе Сан-Паулу (Бразилия) появился огромный арт-объект из пепла сгоревших в Амазонии тропических деревьев. Разрисовал стену одного из зданий бразильский художник Мундано - так он выступил против сжигания лесов, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На граффити в тысячу квадратных метров изображен пожарный на фоне вырубленного леса, огня и мертвых животных. Автор работы считает ее актом "арт-активизма", поскольку в краску он добавил "улику с места преступления" - пепел из пораженных зон. Мундано собрал его самостоятельно в бразильской части Амазонии, заповеднике Пантанал, тропической саванне Серраду и Атлантическом лесу - для этого художнику пришлось проехать по стране 10 тысяч километров.

Крупнейший в мире природный поглотитель углекислого газа продолжает разрушаться - в августе в бразильской Амазонии зарегистрировали более 28 тысяч очагов возгорания. Пожары возникают не только от засухи - фермерские хозяйства Бразилии специально поджигают деревья для расчистки земель под выращивание корма для скота. Пламя часто выходит из-под контроля и перекидывается на соседние территории.

В результате страдают уникальные виды растений, животные и проживающие рядом коренные народы. Несмотря на обещания президента Бразилии Жаира Болсонару препятствовать вырубке деревьев и лесным пожарам, при нем Амазония сократилась сильнее всего. По данным Greenpeace, с 2019 года площадь леса начала уменьшаться на 92 процента быстрее.

За время поездки Мундано много общался с волонтерами и пожарными - их истории вдохновили активиста на создание арт-объекта. "Это граффити - протест и крик о помощи. Я поддерживаю спасателей и призываю прекратить практику разведения пожаров, которая ведет нас к самоуничтожению", - заявил художник.