Кадры подавления бунта в российской колонии

Бунт заключённых в ИК №1 во Владикавказе прекратился - в колонию вошли силовики, передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Mash.



По словам уполномоченного по правам человека в Северной Осетии Тамерлана Цгоева, ситуацию урегулировали утром без штурма. Они объявили построение, заключённые подчинились, затем в колонию зашли спецслужбы.



Заключённые рассказали своим близким другую версию: троих осуждённых избили, одного из них увезли. Сейчас на связь никто не выходит.