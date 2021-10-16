https://news.day.az/world/1392554.html Кадры подавления бунта в российской колонии - ВИДЕО
Бунт заключённых в ИК №1 во Владикавказе прекратился - в колонию вошли силовики, передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Mash.
Кадры подавления бунта в российской колонии - ВИДЕО
Бунт заключённых в ИК №1 во Владикавказе прекратился - в колонию вошли силовики, передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Mash.
По словам уполномоченного по правам человека в Северной Осетии Тамерлана Цгоева, ситуацию урегулировали утром без штурма. Они объявили построение, заключённые подчинились, затем в колонию зашли спецслужбы.
Заключённые рассказали своим близким другую версию: троих осуждённых избили, одного из них увезли. Сейчас на связь никто не выходит.
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