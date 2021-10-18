https://news.day.az/world/1392872.html В Бразилии обнаружили груз c затонувшего нацистского судна
В Бразилии обнаружили груз c затонувшего нацистского судна
На побережье Бразилии обнаружили тюки с затонувшего в 1944 году нацистского корабля MV Weserland. Об этом сообщает Journal da Chapada, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Судя по иероглифам на ящиках, груз принадлежал армии Японии. По данным издания, в тюках были резина и олово.
Отмечается, что это не первая подобная находка. Ранее на берег выбрасывало уже более 350 таких ящиков.
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