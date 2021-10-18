В Бразилии обнаружили груз c затонувшего нацистского судна

На побережье Бразилии обнаружили тюки с затонувшего в 1944 году нацистского корабля MV Weserland. Об этом сообщает Journal da Chapada, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Судя по иероглифам на ящиках, груз принадлежал армии Японии. По данным издания, в тюках были резина и олово.

Отмечается, что это не первая подобная находка. Ранее на берег выбрасывало уже более 350 таких ящиков.