Конгресс США заподозрил Amazon в даче ложных показаний на слушаниях

Пять членов комитета Конгресса США заподозрили руководителей корпорации Amazon, в том числе Джеффа Безоса, в даче ложных показаний на слушаниях в 2019 и 2020 годах. Об этом в понедельник сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на письмо, которое имеется в ее распоряжении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В 2019 и 2020 годах власти США предъявили обвинения Amazon в использовании данных продавцов на платформе компании для усовершенствования собственной продукции.

По информации газеты, конгрессмены требуют, чтобы руководители Amazon доказали свою невиновность, подтвердив подлинность показаний, которые они предоставили Судебному комитету Палаты представителей. Они также рассматривают возможность рекомендовать Минюсту США открыть расследование в отношении руководителей.

"Мы настоятельно призываем вас [руководителей Amazon] использовать эту возможность, чтобы исправить запись и обеспечить комитет правдивым и достоверным ответом на запрос, так как мы рассматриваем целесообразность передачи этого дела в Минюст США для судебного расследования", - цитирует газета письмо.

В то же время представитель Amazon отрицает обвинения, заявляя, что компания и ее руководители не вводили комитет в заблуждение. Он отметил, что у компании есть внутренняя политика, запрещающая использование данных индивидуальных продавцов для развития своей продукции,

В июле 2019 года стало известно, что американские власти начали масштабное расследование в отношении Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. Слушания будут посвящены доминирующему положению этих корпораций на рынке. В своих вступительных заявлениях, опубликованных на сайте комитета, все четверо активно выступают в защиту возглавляемых ими компаний. Подкомитет по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США в октябре 2020 года выпустил 449-страничный доклад по итогам проводимого в течение 16 месяцев расследования, в котором пришел к выводу о том, что компании Amazon, Facebook, Apple и Google используют монополистическую тактику на рынке, подрывая тем самым конкуренцию.