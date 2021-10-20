В Японии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана Асо на юго-западе Японии произошло в среду, сообщает Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
По данным Японского метеорологического агентства, извержение произошло в 11:43 (6:43 по бакинскому времени) в кратере Накадаке.
Вулканический пепел вылетел более чем на километр из кратера и достиг высоты около 3,5 тыс. метров, сообщает агентство.
Метеорологи подняли уровень опасности до третьего из пяти возможных.
Людям настоятельно рекомендовано не приближаться к горе. Агентство призывает людей, находящихся вблизи кратера, быть начеку из-за большого количества пепла.
Метеорологи предупреждают об опасности выброса камней и течения пирокластических потоков на расстояние до 2 километров.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре