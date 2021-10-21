В США медбрат убил четырех человек воздухом

В Техасе медбрат был признан виновным в убийстве четырех пациентов посредством введениям им воздуха после операций на сердце, сообщает телеканал WAFB Channel 9, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Присяжные размышляли около часа, прежде чем признать Уильяма Джорджа Дэвиса виновным в убийстве, караемом смертной казнью.

Сообщается, что 37-летний Дэвис совершил убийства в 2017 и 2018 годах - во время реабилитации пациенты начинали внезапно страдать необъяснимыми неврологическими недугами и вскоре умирали.

Во время судебного разбирательства доктор Уильям Ярбро, пульмонолог и профессор медицины, объяснил присяжным, что смог определить, что воздух в артериальной системе мозга жертв, просматривая изображения сканирований мозга - то, что, по его словам, он "никогда раньше не наблюдал за десятилетия работы в медицине". Он исключил проблемы с кровяным давлением или любые другие причины смерти.

Адвокат защиты в свою очередь заявил, что в больнице "возникли проблемы" и Дэвис был козлом отпущения - ему были предъявлены обвинения только потому, что он был в учреждении, когда произошла смерть пациентов.