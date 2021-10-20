В Канаде 100-летний дом переправили через залив

Пара из канадского города Макайверс переправила свой 100-летний дом через залив, чтобы разместить его на новом месте. Об этом во вторник, 19 октября, сообщил The Insider, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По данным издания, Даниэла Пенни и Кирк Ловелл облюбовали дом на острове Ньюфаундленд и решили переправить его на новое место. Изначально они планировали поднять дом на грузовик. Но в конце концов отказались от этой идеи из-за линий электропередач, которые можно было зацепить по дороге. В итоге пара решила переправить дом с помощью моторных лодок через залив Святого Лаврентия.

Даниэла и Кирк сконструировали стальную раму с колесами и платформу из 28 пластиковых бочек и утеплителя из пенополистирола.

Во время перемещения на лодках дом накренился и начал тонуть, но благодаря другим лодкам его успешно удалось отбуксировать к берегу.

Теперь 100-летний дом находится на новом месте в Макайверсе.