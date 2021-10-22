Грузовик наехал на прохожих в Токио

Грузовик выехал на тротуар и наехал на прохожих в пятницу в Токио. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным токийских спасательных служб, инцидент произошел в столичном районе Тайто. В результате инцидента три человека получили травмы. В настоящее время правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах случившегося.