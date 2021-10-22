https://news.day.az/world/1394567.html Грузовик наехал на прохожих в Токио
Грузовик наехал на прохожих в Токио
Грузовик выехал на тротуар и наехал на прохожих в пятницу в Токио. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным токийских спасательных служб, инцидент произошел в столичном районе Тайто. В результате инцидента три человека получили травмы. В настоящее время правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах случившегося.
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