Обнаружен человек, дольше всех в мире болевший коронавирусом

Как сообщают американские медики из больницы Национального института здоровья в Бетесде, штата Мэриленд (США), печальный рекорд побит - обнаружена пациентка, дольше всех в мире болевшая коронавирусом, ее результат - 335 дней - побил предыдущий "рекорд" россиянки, проболевшей коронавирусом в течение 318 дней, передает Day.Az со ссылкой на news.israelinfo.co.il.

40-летняя американка весной 2020 года обратилась в больницу с жалобами на лихорадку, головную боль, насморк и кашель, которые не проходят вот уже 11 дней. Анализ на коронавирус дал положительный результат. После прохождения лечения состояние женщины не улучшилось, у нее начались патологические процессы в легких. На протяжении долгих месяцев женщину то выписывали с улучшениями, то снова госпитализировали.

Первые три месяца из-за того, что после выписки у женщины временно исчезали симптомы, положительные результаты анализа на коронавирус перед выпиской считали ошибкой, ложно-положительным результатом. Однако вскоре вирусная нагрузка (количество вирусных частиц в пробе) возросла и женщина вновь была госпитализирована с ухудшениями.

Медики предположили, что возможно у женщины произошло повторное заражение и решили проверить эту гипотезу. С этой целью они провели генетический анализ вируса, извлеченного из ее образцов, и сравнили с теми образцами, что были взяты в начале ее болезни. Образцы совпали.

Таким образом подтвердился тот факт, что женщина так и не выздоравливала. Судя по всему, причиной такой затяжной болезни стал ослабленный иммунитет - за три года до этого женщина проходила терапию против онкозаболевания, и у нее был понижен уровень B-клеток, вырабатывающих антитела. Все эти три года женщина часто страдала от респираторных инфекций.

Медики провели пациентке лечение препаратом ремдесивир и плазмой недавно переболевших с высоким уровнем антител. В итоге им удалось победить болезнь, продлившуюся 335 дней.

Предыдущий рекорд, 318 дней, был зафиксирован в России. 40-летняя россиянка с поздней стадией неходжкинской B-клеточной лимфомы болела коронавирусом в течение 318 дней.

Как сообщил один из авторов исследования Егор Базыкин, вирус в организме пациентки эволюционировал вдвое быстрее, чем это бывает обычно, он продолжил размножаться и копить мутации, суммарно прожив в пациентке почти год. Причем у пациентки полностью отсутствовали антитела, поскольку из-за онкологического заболевания у нее не было B-лимфоцитов, вырабатывающих антитела.

Помогли пациентке, подобрав подходящее случаю лечение, включающее плазму крови недавно переболевших.