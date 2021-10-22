Путин заявил, что между Россией и Израилем сложились уникальные отношения

Президент РФ Владимир Путин, открывая встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, подчеркнул, что у стран сложились уникальные отношения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Можно сказать, что ваш визит приурочен к 30-летию восстановления дипломатических отношений. За это время между Россией и Израилем сложились в известной степени даже уникальные отношения", - сказал президент.

По словам Путина, есть все основания рассматривать взаимоотношения двух государств именно таким образом. "Во-первых, Советский Союз и наша страна как правопреемница СССР стояли, по сути, у истоков создания Государства Израиль. Во-вторых, в Израиле проживает, наверное, самая большая за рубежом русскоговорящая община", - уточнил президент, добавив, что в РФ также с особой теплотой относятся к ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в Израиле.

Отдельное внимание Путин уделил вопросам развития торгово-экономических связей двух стран. "Они по объемам пока являются скромными, но все-таки развиваются успешно", - заметил он. Президент привел данные статистики о том, что за семь месяцев 2021 года товарооборот между РФ и Израилем вырос на 50%, несмотря на все пандемейные ограничения. По его словам, развитие экономических связей происходит в том числе за счет особого внимания к проектам в высокотехнологичных отраслях экономики.

Путин рассчитывает, что правительство нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета сохранит преемственность в отношениях с Россией. "У нас много вопросов, которые мы можем и должны обсудить. Очень надеюсь, что, несмотря на внутриполитические баталии, а они неизбежны для каждого государства, все-таки в части российско-израильских отношений ваше правительство будет проводить политику преемственности", - сказал российский лидер, открывая встречу с израильским премьером.

Путин отметил, что с прежним правительством Израиля у РФ сложились "достаточно деловые, доверительные отношения". Глава государства добавил, что в России рады видеть Беннета.

Также Путин заявил, что у России и Израиля есть точки соприкосновения по вопросам борьбы с терроризмом в Сирии. "Как вы знаете, мы предпринимаем усилия для того, чтобы восстановить сирийскую государственность. Здесь есть проблемные вопросы, их немало", - сказал он. "Но есть и точки соприкосновенения, и возможности для сотрудничества, особенно это касается вопросов, связанных с борьбой с терроризмом", - уточнил президент РФ.

Обращаясь к Беннету, Путин заметил, что ему было бы интересно и полезно обменяться с ним информацией по ситуации в Ближневосточном регионе.

Как сообщалось ранее, президент РФ и премьер Израиля на встрече планируют рассмотреть вопросы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также обменяться мнениями по ситуации на Ближнем Востоке. Беннет вступил в должность израильского премьера 13 июня, сменив на этом посту Биньямина Нетаньяху. Путин и Нетаньяху поддерживали постоянный диалог, провели множество встреч и телефонных разговоров. Последний раз президент РФ был с визитом в Израиле в январе 2020 года.

Глава российского государства, поздравляя летом Беннета со вступлением в должность, также отмечал, что рассчитывает на дальнейшее развитие конструктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях. 5 июля Путин и Беннет провели первый телефонный разговор.