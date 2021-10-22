Португалия инвестировала миллиард долларов в «стартапы»

Португалия достигла уровня инвестиций в "стартапы" в один миллиард долларов раньше намеченного срока, чем ожидалось.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил государственный секретарь по вопросам цифрового перехода Андре де Арагау Азеведу.

Государственный секретарь сообщил, что Португалия располагает потенциалом удвоить все основные показатели: количество "стартапов", количество рабочих мест, способность привлекать инвестиции. С точки зрения количества "стартапов" стоимостью более миллиарда долларов, называемых "единорогами", на душу населения Португалия опережает Францию, Германию. И в абсолютных цифрах их больше, чем в любой другой стране южной Европы.

Андре де Арагау Азеведу сказал, что Португалия намерена продолжить повышение планки инвестиций и делать ставку на компании с "более квалифицированными кадрами" и "бизнес-моделями, в большей степени основанными на цифровых технологиях", чтобы иметь "гораздо более конкурентоспособную, более сильную экономику".