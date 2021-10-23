Ассистент погибшего на съемке с Болдуином оператора описал свою версию инцидента

Часть съемочной группы фильма "Ржавчина" покинула площадку из-за разногласий, а заменившие их люди повели себя непрофессионально, передав Алеку Болдуину заряженный боевым патроном пистолет. Свою версию инцидента описал первый ассистент погибшего на съемках оператора Галины Хатчинс, специалист по фокусировке камеры Аарон Чен. Об этом сообщает в субботу, 23 октября, радиостанция "Говорит Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Похоже, в этот момент она снимала на камеру в формате от первого лица. Думаю, режиссер был позади нее, он присел и смотрел в монитор. Вот почему после выстрела пуля попала в живот Галине и затем угодила в плечо режиссеру", - рассказал он, отметив, что на съемках были нарушены правила безопасности.

Чен предположил, что создатели фильма старались побыстрее его закончить. По его словам, боевое оружие недопустимо на съемках, его разрешено носить только охранникам или полицейским, которые помогают съемочной группе. Человек, передавший заряженный пистолет Болдуину, не был профессионалом, подчеркнул собеседник журналистов.

Ранее стало известно, что американка Ханна Рид, отвечавшая за оружие Алека Болдуина на съемках "Ржавчины", была новичком в этой профессии.