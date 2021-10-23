https://news.day.az/world/1395157.html Караван мигрантов прорвался через блокпост мексиканской полиции - ВИДЕО
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести".
Караван мигрантов прорвался через блокпост мексиканской полиции - ВИДЕО
В данный момент большой караван мигрантов из мексиканского города Тапачулы направляется в США.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести".
На втором видео видно, этот караван успешно прорвался через блокпост, установленный силами Мексиканской национальной и миграционной полиции.
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