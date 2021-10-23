Караван мигрантов прорвался через блокпост мексиканской полиции

В данный момент большой караван мигрантов из мексиканского города Тапачулы направляется в США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести".



На втором видео видно, этот караван успешно прорвался через блокпост, установленный силами Мексиканской национальной и миграционной полиции.