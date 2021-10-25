В Канаде автобус с хоккейной командой попал в аварию

В канадской провинции Нью-Брансвик автобус с юниорской хоккейной командой Miramichi Timberwolves попал в ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом 24 октября сообщил телеканал CBC.

Отмечается, что инцидент произошел на шоссе недалеко от города Эйстл. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, водитель которого погиб на месте.

Часть пассажиров автобуса получила незначительные травмы.

Причины аварии выясняет полиция.