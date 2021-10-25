https://news.day.az/world/1395449.html В Канаде автобус с хоккейной командой попал в аварию - ФОТО
В Канаде автобус с хоккейной командой попал в аварию - ФОТО
В канадской провинции Нью-Брансвик автобус с юниорской хоккейной командой Miramichi Timberwolves попал в ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом 24 октября сообщил телеканал CBC.
Отмечается, что инцидент произошел на шоссе недалеко от города Эйстл. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, водитель которого погиб на месте.
Часть пассажиров автобуса получила незначительные травмы.
Причины аварии выясняет полиция.
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