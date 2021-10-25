Мощный вулкан Этна напугал жителей итальянских деревень

Сотни жителей Италии прямо сейчас бегут от потоков раскалённой магмы. На Сицилии проснулся вулкан Этна. Он выбросил столб пепла и газа высотой около 10 километров, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Такого мощного извержения никто не ждал, местные слышали звуки взрывов, а ближайшие деревни утонули под слоем пепла.

Сейсмологи утверждают, что в ближайшее время Европе грозят новые потрясения. На испанском острове Ла Пальма их продолжают ощущать - там произошло самое сильное землетрясение с начала извержения Кумбре Вьеха. После таких подземных колебаний разрушился даже сам кратер исполина.

В Южной Америке проснулся потухший вулкан и застал врасплох группу альпинистов. Четверо человек погибли в Эквадоре, они оказались под сошедшей со склона лавиной.