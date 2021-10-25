Президент Египта отменил режим чрезвычайного положения в стране

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отменил в понедельник действовавший с 2017 года режим чрезвычайного положения в стране.

Соответствующее заявление он разместил на своей официальной странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Впервые за многие годы я решил отменить продление чрезвычайного положения в стране", - написал он.