https://news.day.az/world/1395810.html Президент Египта отменил режим чрезвычайного положения в стране
Президент Египта отменил режим чрезвычайного положения в стране
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отменил в понедельник действовавший с 2017 года режим чрезвычайного положения в стране.
Соответствующее заявление он разместил на своей официальной странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Впервые за многие годы я решил отменить продление чрезвычайного положения в стране", - написал он.
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