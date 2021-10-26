Brent подорожала до $86,25 за баррель

Нефть дорожает на торгах во вторник после волатильной сессии, которая днем ранее завершилась резким откатом рынка с внутридневных максимумов, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

К 9:15 по Баку декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (0,3%), до $86,25 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $0,46 (0,5%) - до $85,99 за баррель, хотя основную часть сессии торговалась выше $86 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,13 (0,16%), до $83,89 за баррель. За предыдущую сессию цена контракта не изменилась и осталась на уровне $83,76 за баррель. В ходе торгов цена WTI поднималась выше $85 за баррель, что было отмечено впервые с октября 2014 года.

Откату цен на нефть в понедельник способствовали сообщения о том, что представители Ирана и Евросоюза проведут переговоры в Брюсселе в среду, а также заявление вице-премьера Александра Новака о том, что министрам стран ОПЕК+ на ежемесячной встрече, назначенной на 4 ноября, следует сохранить ранее принятое решение по наращиванию нефтедобычи, отмечает Bloomberg.

Эксперты, однако, предупреждают, что баланс спроса и предложения на нефтяном рынке по-прежнему говорит в пользу дальнейшего роста цен.

"Нельзя исключить риск скачка цен на нефть выше отметки в $100 за баррель", - говорит главный аналитик по нефтяному сектору Rystad Energy Луиз Диксон, отмечая высокий спрос на нефть, особенно в азиатских странах, которые используют ее для замещения резко подорожавшего угля.