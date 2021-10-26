https://news.day.az/world/1396018.html Кратер вулкана обрушился на залитой лавой Ла Пальме - ВИДЕО
Кратер вулкана обрушился на залитой лавой Ла Пальме - ВИДЕО
На острове Ла Пальма прямо сейчас движется новый поток раскаленной лавы. Теперь - в южном направлении.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, накануне там обрушилась часть кратера Кумбре Вьеха.
И только за последние сутки на Канарах зафиксировали почти сотню землетрясений. Магма постепенно превращает все вокруг в пепелище. Она покрыла уже 850 гектаров.
Тысячи местных эвакуированы из зоны бедствия. И теперь целые районы напоминают Помпеи. Здания практически утонули в вулканическом пепле.
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