Буря накрыла США

Буря накрыла северо-восток США, вторая волна непогоды ожидается перед Хэллоуином.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, на густонаселенном северо-востоке США прошли проливные дожди, затопив дороги и вызвав множество ДТП. Как ожидается, накануне Хэллоуина непогода с новой силой обрушится на регион.

По словам метеорологов, ливни, которые залили восточное побережье от Вашингтона до Нью-Йорка, продолжались всю ночь. Местами скорость ветра достигала 95 км/ч.