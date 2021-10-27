https://news.day.az/world/1396372.html Буря накрыла США - ФОТО - ВИДЕО
Буря накрыла США - ФОТО - ВИДЕО
Буря накрыла северо-восток США, вторая волна непогоды ожидается перед Хэллоуином.
Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом сообщает Reuters.
Как сообщается, на густонаселенном северо-востоке США прошли проливные дожди, затопив дороги и вызвав множество ДТП. Как ожидается, накануне Хэллоуина непогода с новой силой обрушится на регион.
По словам метеорологов, ливни, которые залили восточное побережье от Вашингтона до Нью-Йорка, продолжались всю ночь. Местами скорость ветра достигала 95 км/ч.
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