В Иране заявили, что почти 80% автозаправок восстановили работу после кибератаки

Иранские власти планируют до конца среды полностью восстановить работу автозаправочных станций в стране, которые во вторник подверглись кибератаке и работали со сбоями. Как сообщил агентству IRNA руководитель Национальной компании по переработке и распределению нефтепродуктов Ирана Джалил Салари, на данный момент 80% АЗС в стране работают в штатном режиме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о станциях, подключенных к электронной системе продажи топлива по квотам. Она и подверглась атаке накануне. Салари сообщил, что около 300 групп специалистов работают по всей стране над восстановлением работы системы.

"Если все восстановится без проблем, то к завтрашнему дню мы проанализируем и подведем итоги произошедшего. Мы планируем в дальнейшем подключить до 30% АЗС в провинции Тегеран к системе квотирования", - добавил он.

Во вторник близкий к Высшему совету национальной безопасности источник подтвердил телерадиовещательной корпорации IRIB информацию о том, что причиной сбоя в работе автозаправочных станций по всей стране стала кибератака. Была нарушена работа программного обеспечения, регулирующего квотированные продажи. Власти продолжают изучать, откуда и кем могла быть совершена эта атака.

В Иране существует система продажи топлива по льготным квотам, на которые имеют право все жители страны. Для реализации этой программы необходимо получить топливную карту, которая дает право покупать бензин по цене 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,05 по текущему рыночному курсу). Размер квоты в среднем составляет около 60 литров в месяц на одного человека, однако может быть увеличен для представителей отдельных профессий. Без топливной карты стоимость бензина составляет 30 тыс. иранских риалов за литр (около $0,1).