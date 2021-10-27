ВОЗ в ближайшее время может зарегистрировать вакцину «Спутник V»

Российская вакцина против нового коронавируса "Спутник V" в ближайшее время может получить регистрацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом рассказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, в настоящее время переговоры с организацией находятся на финишной прямой и остается подготовить необходимые документы для регистрации ВОЗ вакцины.

"Я думаю, в ближайшее время мы получим регистрацию ВОЗ", - сказал Гущин в ходе просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", которую организовала общество "Знание" вместе с общероссийской акцией "Мы вместе".

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V". Впоследствии регистрацию прошли вакцины "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт" и "ЭпиВакКорона-Н".