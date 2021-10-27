Работавший с Болдуином ассистент признал нарушения с оружием на площадке

Ассистент Дэвид Холлс, работавший с Алеком Болдуином на съемках фильма "Ржавчина", признал нарушения с оружием на съемочной площадке, где была убита оператор Галина Хатчинс. Об этом, как сообщает офис шерифа, говорится в показаниях Холлса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я проверяю ствол на предмет помех. В большинстве случаев "живого" огня нет. Она (помощник по оружию Ханна Гутьеррес-Рид - прим. "Ленты.ру") открывает затвор, крутит барабан, и я говорю: бутафорский пистолет на площадке", - пояснил он.

По его словам, во время репетиции он видел, что в пистолете было три пули. Однако он не помнил, чтобы барабан прокручивали. После инцидента пистолет открыли, и в нем было как минимум четыре холостых патрона с дыркой в боку каждого, заверил Холлс. При этом в одном патроне такой дырки не было.

Ранее 27 октября на съемочной площадке нашли новые боевые патроны. Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса заявил, что полиция также обнаружила пулю, которой была убита оператор Галина Хатчинс. В этот же день продюсеры фильма начали собственное расследование смерти Хатчинс.