Вице-премьер России оценил вероятность подорожания нефти до $100 за баррель

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что на данный момент трудно сказать, достигнут ли цены на нефть $100 за баррель, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Здесь очень много факторов, играющих как на повышение цены, так и много неопределенностей, которые могут снизить цену, поэтому сейчас трудно сказать, все будет зависеть от той ситуации, которая будет развиваться в течение ноября-декабря и первого квартала", - сказал Новак.

В тоже время, по его словам, цена на нефть на уровне $80 за баррель объективно отражает сложившуюся ситуацию на рынке.