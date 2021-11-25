Пожилые супруги из Башкирии умерли от коронавируса в один день

В Туймазах, в Республике Башкирия, в один день умерла от коронавируса пожилая супружеская пара. Об этом сообщает "Туймазинский вестник", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Привезли их с разницей в неделю. Сначала мужчину с гипертонией и поражением легких около 70% - его сразу перевели в реанимацию. Потом женщину привезли с поражением легких 50%, а у нее целый букет болезней - и диабет, и ожирение, и гипертония", - рассказала врач ковид-госпиталя Эльзара Талипова.

По ее словам, супруги не были вакцинированы против коронавирусной инфекции. Они болели тяжело, месяц пролежали в реанимации и умерли в один день. Мужчине был 61 год, женщине - не было и 60.

Талипова отметила, что большинство пациентов в реанимации - люди, не поддерживающие вакцинацию от коронавируса.