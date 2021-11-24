Глава ВОЗ обеспокоен тем, что вакцины от COVID-19 вселяют "ложное чувство безопасности"

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил в среду обеспокоенность тем, что вакцины от COVID-19 вселяют "ложное чувство безопасности", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы обеспокоены ложным чувством безопасности, бытующим во многих странах и общинах", - сказал он на брифинге в Женеве.

По словам главы ВОЗ, может возникать ощущение, будто вакцины "покончили с пандемией COVID-19 и привитым людям не требуется принимать каких-либо мер предосторожности". "Вакцины спасают жизни, но они не предотвращают полностью передачу [вируса]" - указал Гебрейесус.

Гендиректор сообщил, что, согласно имеющимся данным, до появления дельта-штамма коронавируса вакцины снижали передачу инфекции примерно на 60%, а после его появления этот показатель уменьшился до примерно 40%.

По его словам, хотя "эпицентром пандемии COVID-19 вновь является Европа, ни одна страна не находится вне опасности". В связи с этим глава ВОЗ призвал все государства продолжать принимать всеобъемлющие меры по предотвращению распространения коронавируса. Среди таких мер - ношение масок и физическое дистанцирование. Кроме того, населению рекомендовано избегать мест с большим скоплением людей, а встречи нужно проводить либо на открытом воздухе, либо в хорошо проветриваемых помещениях. Помимо доступа к вакцинации, следует обеспечить населению всех стран доступ к быстрому тестированию на коронавирус, а также к "новым вариантам лечения".

Как считает Гебрейесус, "нынешний хаос с пандемией" говорит о том, что "миру необходимо прочное глобальное соглашение, чтобы установить правила игры для подготовки к пандемиям и реагированию на них". Этой теме будет посвящена специальная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая пройдет в Женеве с 29 ноября по 1 декабря, напомнил глава ВОЗ, выразив уверенность, что этот форум послужит "стартовой площадкой" для начала разработки международного документа.