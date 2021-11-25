https://news.day.az/world/1408017.html В Армении возбуждено уголовное дело по факту смерти солдата
В Армении возбуждено уголовное дело по факту смерти солдата
В Армении открыто уголовное дело по факту смерти военнослужащего-срочника, такое сообщение распространила пресс-служба Следственного комитета.
Оно возбуждено по ч.3 ст.373 (нарушение правил обращения с оружием и боеприпасами, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса РА, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
По предварительным сведениям, накануне в 14:50 на боевой позиции в зоне охранения одной из воинских частей был найден раненым рядовой срочной службы. По пути в больницу, в 15:30, он умер.
Реализуются меры для установления всех обстоятельств смерти военнослужащего.
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