Открытие Аллеи сфинксов в Египте отметили грандиозным шоу

В Луксоре на юге Египта этой ночью, казалось, ожил древний мир фараонов. После реставрации там открыли легендарную Аллею сфинксов, которой три тысячи лет, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Она была разрушена временем. 11 лет археологи извлекали из толщи песка десятки утерянных статуй, а реставраторы возвращали им исторический облик. Теперь туристы смогут увидеть это место в первозданном виде.

Отпраздновать это событие в городе решили грандиозным шествием. В нем приняли участие танцоры в костюмах египетских правителей, симфонический оркестр и конные экипажи. Словно по Нилу, по аллее "проплыли" лодки, изображая сцены из истории Древнего Египта. Завершилась церемония красочным фейерверком.