Неизвестные похитили француза на Гаити

В столице Гаити Порт-о-Пренсе неизвестные вооруженные люди похитили гражданина Франции Алена Соваля, руководителя столичного Университета Кискейя. Об этом пишет местное издание Rezo Nowdes, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Француза похитили, когда он возвращался домой на своем автомобиле в сопровождении студента из Университета Кискейи. Их перенаправили в неизвестное место.

Требования похитителей пока не известны: они не связывались с семьей Соваля. Руководство университета попросило полицию обеспечить безопасность в городе.