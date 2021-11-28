В Украине за прошедшие сутки от коронавируса умерли 400 человек

За последние сутки в Украине выявлено 7 483 случая заражения коронавирусом, 400 человек скончались.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Отмечено, что в Украине до сегодняшнего дня заразились коронавирусом 3 422 023 человека, скончались 85 117 человек.