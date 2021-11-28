https://news.day.az/world/1409058.html В Украине за прошедшие сутки от коронавируса умерли 400 человек
В Украине за прошедшие сутки от коронавируса умерли 400 человек
За последние сутки в Украине выявлено 7 483 случая заражения коронавирусом, 400 человек скончались.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Отмечено, что в Украине до сегодняшнего дня заразились коронавирусом 3 422 023 человека, скончались 85 117 человек.
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