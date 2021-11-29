Новый очаг коронавируса найден на границе с Россией - в Китае

В Китае 28 ноября был выявлен 21 новый случай распространения коронавирусной инфекции внутри страны, из них 20 - в городском округе Хулунбуире. Он находится на границе с Россией, в северном автономном районе Внутренняя Монголия, другой - в юго-западной провинции Юньнань. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Госкомитета здравоохранения страны, передает Day.Az.

На территории Хулунбуира расположен пограничный переход между Китаем и Россией Маньжурия-Забайкальск, через него проходит активный товарообмен.

В Хулунбуире ввели жесткие меры ограничений. Жителям запрещено покидать город, общественный транспорт не функционирует. Закрыто большинство заведений и учреждений.

12 сентября также был выявлен новый очаг заражения коронавирусом в КНР. Китайский госкомитет здравоохранения заявил, что 19 случаев COVID-19 отмечены в провинции Фуцзянь на востоке страны. Всего за сутки в Китае выявили 46 новых заболевших.

Член международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марион Купманс, которая приезжает в Китай для исследования происхождения COVID-19, считает загадочными вспышки вируса в КНР.