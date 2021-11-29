https://news.day.az/world/1409421.html Одно из карибских государств с завтрашнего дня перестает подчиняться британской королеве - ВИДЕО
Одно из карибских государств с завтрашнего дня перестает подчиняться британской королеве - ВИДЕО
Карибское государство Барбадос с завтрашнего дня перестает подчиняться британской королеве Елизавете II.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в день 55-летней годовщины независимости от Великобритании Барбадос сменит статус - из конституционной монархии превратится в республику. Впереди у жителей острова - утверждение первого президента принятие новой конституции.
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