В ОЗХО заявили, что в мире уничтожено почти 100% химического оружия

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) может подтвердить уничтожение в мире 98,9% запасов химоружия. Об этом объявил в понедельник глава организации Фернандо Ариас, выступая на 26-й сессии Конференции государств-участников ОЗХО, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 31 октября в мире было уничтожено 71 511 метрических тонн, или 98,9%, всех запасов химического оружия", - сказал он.

Единственным членом ОЗХО, у которого имеются запасы химического оружия, являются США. Его уничтожение в настоящее время продолжается и должно завершиться к концу 2023 года. Россия завершила ликвидацию своих запасов в 2017 году.