Глава ФРС предупредил о том, что инфляция в США может затянуться

Председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что пришло время отказаться от употребления по отношению к высокой инфляции в США термина "временная", поскольку подобная ситуация может затянуться, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. При этом он заверил, что инфляция не останется на таком уровне на постоянной основе.

Во вторник на слушаниях в комитете по банковским, жилищным и городским делам Сената Конгресса США один из сенаторов поинтересовался, насколько долго, по оценке ФРС, инфляция, которую ведомство называет временной, будет оставаться на нынешнем высоком уровне. В ответ Пауэлл подчеркнул, что ФРС, употребляя термин "временная", имеет в виду не то, что ситуация с повышенной инфляцией быстро завершится, а то, что она не приведет в конечном счете к сохранению более высокой инфляции на постоянной основе. "Мы используем его (термин "временная инфляция" - прим. ТАСС) для обозначения того, что она не оставит постоянного следа в форме более высокой инфляции", - сказал он. "Я думаю, что, возможно, пора прекратить использовать это слово и попытаться более четко объяснить, что мы имеем в виду", - добавил глава ФРС.

Ранее Пауэлл неоднократно высказывал мнение, что скачки цен на товары в США в ближайшее время прекратятся, а уровень инфляции снизится до устойчивого. Он подчеркивал, что рост в основном отражает временные проблемы в цепочках поставок и то, что цены резко снизились в начале пандемии прошлой весной, из-за чего уровень инфляции сейчас выглядит намного выше, чем год назад.

В распространенном на прошлой неделе отчете о состоявшемся 2-3 ноября заседании руководящего комитета ФРС по открытому рынку говорилось, что ведомство готово повысить базовую процентную ставку, если инфляция в стране продолжит расти. В ФРС подтвердили "терпеливый подход" к данным о том, что инфляция в США повышается самыми быстрыми темпами за последние 30 лет. Тем не менее участники встречи заявили, что "без колебаний примут должные меры для устранения инфляционного давления, представляющего риск для долгосрочной цели обеспечения стабильности цен и занятости".