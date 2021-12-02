Назван способ уговорить антипрививочников на вакцинацию

Профессор РАН, доктор психологических наук Тимофей Нестик заявил, что экскурсии в "красные зоны" ковидных больниц не помогут переубедить противников вакцинации. На такие меры откликнутся только убежденные публичные антипрививочники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист назвал способ уговорить антипрививочников на вакцинацию: по его мнению, грамотная организация вакцинации, гарантия диагностики после прививки и демонстрация позитивных сюжетов о процедуре в СМИ переубедит таких людей. При этом экскурсии в "красные зоны" только укрепят аргументы противников в публичном поле, считает он.

Кроме того, пугающие кадры с пациентами в тяжелом состоянии могут ухудшить состояние уже заболевших, которые испугаются "красной зоны" и отложат поход к врачу. добавил Нестик. Недоверие к прививкам также формируют противоречивые мнения экспертов. Однако наука развивается, поэтому поляризация мнений является неизбежным этапом.

"Важно объяснить, что коронавирус - это на всю жизнь, это нужно принять, учесть все риски и построить гибкую систему договора. Переключить фокус с того, как скоро нужно уколоться конкретному человеку, на то, как мы будем жить дальше", - подчеркнул Нестик.

Подобными позитивными планами на будущее могут стать увеличение продолжительности жизни, улучшение ее качества и другие цели.