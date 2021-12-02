Бывший канцлер Австрии решил полностью уйти из политики

Бывший канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц объявил об окончательном решении уйти из политики. Об этом сообщает Kronen Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Доверенные лица политика сообщили газете, что причиной стало рождение сына. Преемником Курца на посту председателя партии возможно станет министр внутренних дел Карл Нехаммер. Курц сделает официальное заявление в течение нескольких часов.