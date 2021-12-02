Из российской шахты подняли тела двух погибших шахтеров

Из шахты "Листвяжная" города Белово Кемеровской области, где в результате взрыва погиб 51 человек, горноспасатели подняли ранее обнаруженные тела двух погибших шахтеров. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее во вторник, 30 ноября, в шахте города Белово нашли тела 18 шахтеров и двух горноспасателей - их не смогли поднять на поверхность из-за опасности взрыва.